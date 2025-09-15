Видео
Главная Одесса На Одесчине пес унюхал психотропы в сумке — женщина задержана

На Одесчине пес унюхал психотропы в сумке — женщина задержана

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 15:16
Амфетамин в автобусе Одесса-Бургас: задержание на границе
Наркотики, которые нашли у женщины. Фото: Государственная пограничная служба

В паромном пункте пропуска "Орловка" в Одесской области пограничники пресекли попытку провоза наркотиков. У пассажирки рейсового автобуса "Одесса — Бургас" нашли пакетик с наркотическим веществом.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Читайте также:

Незаконный товар

В пункте пропуска "Орловка" пограничники Измаильского отряда задержали 42-летнюю женщину, которая перевозила амфетамин. Она направлялась рейсовым автобусом "Одесса — Бургас". Во время осмотра на ее сумку сработала служебная собака Джесси. В женской сумочке пограничники обнаружили прозрачный пакет с желтоватыми кристаллами общим весом 3,76 грамма. Экспресс-тест подтвердил, что это амфетамин.

Какое наказание

По факту происшествия пограничники сообщили компетентные органы. Женщину проверяют на причастность к контрабанде наркотиков. Ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мы писали, что в Черкасской области задержали наркодельцов, которых подозревают в незаконном сбыте психотропных веществ и каннабиса. Также мы сообщали, что одесский суд наказал военного, который хранил наркотики.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
