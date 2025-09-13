Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный хранил психотропы — что решил одесский суд

Военный хранил психотропы — что решил одесский суд

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 01:36
В Одессе военный-десантник осужден за хранение PVP
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

Военный из Одессы хранил особо опасный наркотик. У него изъяли пакетик с PVP, оборот которого запрещен. Мужчина признал вину и получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Матроса-десантника, который служил в десантно-штурмовой роте, незаконно присвоил zip-lock пакет с психотропным веществом PVP. Наркотик военный хранил для собственного употребления без цели сбыта. Мужчину остановила полиция в районе улицы Архитекторской. При осмотре у него изъяли пакет с PVP весом 0,343 г. Это количество, которое превышает "небольшой размер", определенный приказом Минздрава.

Как наказали

На суде военнослужащий признал вину, раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Суд учел его искреннее раскаяние и активное содействие расследованию. По приговору, десантник должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с него взыскали более 5,3 тысячи гривен расходов за проведение экспертизы. Изъятые вещественные доказательства подлежат уничтожению.

Напомним, мы писали, что в Одессе снова будут судить эксчиновника городского совета. Также мы сообщали, что военный из Одесской области хранил наркотики.

 

Одесса суд наркотики Одесская область Новости Одессы наказание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации