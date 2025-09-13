В Одессе военный-десантник осужден за хранение PVP

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

Военный из Одессы хранил особо опасный наркотик. У него изъяли пакетик с PVP, оборот которого запрещен. Мужчина признал вину и получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Матроса-десантника, который служил в десантно-штурмовой роте, незаконно присвоил zip-lock пакет с психотропным веществом PVP. Наркотик военный хранил для собственного употребления без цели сбыта. Мужчину остановила полиция в районе улицы Архитекторской. При осмотре у него изъяли пакет с PVP весом 0,343 г. Это количество, которое превышает "небольшой размер", определенный приказом Минздрава.

Как наказали

На суде военнослужащий признал вину, раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Суд учел его искреннее раскаяние и активное содействие расследованию. По приговору, десантник должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с него взыскали более 5,3 тысячи гривен расходов за проведение экспертизы. Изъятые вещественные доказательства подлежат уничтожению.

Напомним, мы писали, что в Одессе снова будут судить эксчиновника городского совета. Также мы сообщали, что военный из Одесской области хранил наркотики.