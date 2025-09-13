В Одесі військового-десантник засуджено за зберігання PVP

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

Військовий з Одеси зберігав особливо небезпечний наркотик. У нього вилучили пакетик із PVP, обіг якого заборонений. Чоловік визнав провину та отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Матроса-десантника, який служив у десантно-штурмовій роті, незаконно привласнив zip-lock пакет із психотропною речовиною PVP. Наркотик військовий зберігав для власного вживання без мети збуту. Чоловіка зупинила поліція в районі вулиці Архітекторській. Під час огляду у нього вилучили пакет із PVP вагою 0,343 г. Це кількість, яка перевищує "невеликий розмір", визначений наказом МОЗ.

Як покарали

На суді військовослужбовець визнав провину, розкаявся і погодився на спрощений розгляд справи. Суд врахував його щире каяття та активне сприяння розслідуванню. За вироком, десантник має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, з нього стягнули понад 5,3 тисячі гривень витрат за проведення експертизи. Вилучені речові докази підлягають знищенню.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі знову судитимуть ексчиновника міської ради. Також ми повідомляли, що військовий з Одещини зберігав наркотики.