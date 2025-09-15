Відео
Головна Одеса На Одещині пес унюхав психотропи у сумці — жінка затримана

На Одещині пес унюхав психотропи у сумці — жінка затримана

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 15:16
Амфетамін в автобусі Одеса–Бургас: затримання на кордоні
Наркотики, які знайшли у жінки. Фото: Державна прикордонна служба

В поромному пункті пропуску "Орлівка" на Одещині прикордонники зупинили спробу провезення наркотиків. У пасажирки рейсового автобуса "Одеса — Бургас" знайшли пакетик з наркотичною речовиною.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Незаконний товар

У пункті пропуску "Орлівка" прикордонники Ізмаїльського загону затримали 42-річну жінку, яка перевозила амфетамін. Вона прямувала рейсовим автобусом "Одеса — Бургас". Під час огляду на її сумку спрацювала службова собака "Джессі". У жіночій сумочці прикордонники виявили прозорий пакунок із жовтуватими кристалами загальною вагою 3,76 грама. Експрес-тест підтвердив, що це амфетамін.

Яке покарання

За фактом події прикордонники повідомили компетентні органи. Жінку перевіряють на причетність до контрабанди наркотиків. Їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми писали, що Черкащині затримали наркоділків, яких підозрюють у незаконному збуті психотропних речовин та канабісу. Також ми повідомляли, що одеський суд покарав військового, який зберігав наркотики.

Одеса кордон наркотики наркоторгівля Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
