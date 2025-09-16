Незаконне переправлення військовозобов’язаних на Одещині

Переправлення за кордон — на Одещині перекрили схеми ділків
На Одещині викрили кілька каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Зловмисники брали тисячі доларів за фіктивні документи, схованки в автівках і нелегальні маршрути. Усім фігурантам повідомили про підозру.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Схеми втечі
В одному із випадків 28-річний одесит зібрав групу знайомих і за 5 тисяч доларів пропонував переправити "клієнтів" поза пунктами пропуску. Чоловіків затримали у кафе під час отримання завдатку у 2 тисячі доларів. Ще один 27-річний житель Одеси пропонував за ті ж 5 тисяч доларів документи про відстрочку за станом здоров’я. Він встиг отримати повну суму й передати папери, але був затриманий під час інструктажу "клієнта" щодо перетину кордону.
Окремо 40-річний чоловік та його 28-річна спільниця намагалися перевезти чоловіка в багажнику до кордону з Молдовою, після чого показати обхідну стежку. Правоохоронці зупинили авто дорогою та викрили схему.
Як покарають
Усім фігурантам оголосили підозру за організацію незаконного переправлення осіб через кордон за попередньою змовою групою осіб. Усім загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою із заставою та домашній арешт.
