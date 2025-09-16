Відео
Головна Одеса Переправлення за кордон — на Одещині перекрили схеми ділків

Переправлення за кордон — на Одещині перекрили схеми ділків

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:21
Незаконне переправлення військовозобов’язаних на Одещині
Затримані за переправлення ухилянтів ділки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині викрили кілька каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Зловмисники брали тисячі доларів за фіктивні документи, схованки в автівках і нелегальні маршрути. Усім фігурантам повідомили про підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Схеми втечі

В одному із випадків 28-річний одесит зібрав групу знайомих і за 5 тисяч доларів пропонував переправити "клієнтів" поза пунктами пропуску. Чоловіків затримали у кафе під час отримання завдатку у 2 тисячі доларів. Ще один 27-річний житель Одеси пропонував за ті ж 5 тисяч доларів документи про відстрочку за станом здоров’я. Він встиг отримати повну суму й передати папери, але був затриманий під час інструктажу "клієнта" щодо перетину кордону.

Окремо 40-річний чоловік та його 28-річна спільниця намагалися перевезти чоловіка в багажнику до кордону з Молдовою, після чого показати обхідну стежку. Правоохоронці зупинили авто дорогою та викрили схему.

Одеса
Спійманий чоловік у кайданках. Фото: Головне управління нацполіції Одещини

Як покарають

Усім фігурантам оголосили підозру за організацію незаконного переправлення осіб через кордон за попередньою змовою групою осіб. Усім загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою із заставою та домашній арешт.

Одеса
Гроші, які отримували за переправлення чоловіків. Фото: Головне управління нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині службовий пес унюхав наркотики. Також ми повідомляли, що в Одесі затримали чергову зрадницю.

Одеса Одеська область втеча Кримінал Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
