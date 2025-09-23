Відео
Україна
Головна Одеса На Одещині псевдопрокурор переправляв чоловіків за кордон — схема

На Одещині псевдопрокурор переправляв чоловіків за кордон — схема

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:15
На Одещині затримали псевдопрокурора за переправлення ухилянтів
Затриманий псевдопрокурор на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На кордоні Одещини затримали чоловіка, який прикривався підробленим посвідченням прокурора. Він організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон, видаючи їх за понятих у вигаданій справі. За свої "послуги" він брав понад 10 тисяч доларів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

41-річний житель Болградського району на одному з КПП пред’явив посвідчення прокурора обласної прокуратури. Двох пасажирів він назвав понятими, що нібито супроводжували його під час процесуальних дій. Правоохоронці одразу запідозрили підробку.

Слідчі з’ясували, що чоловік, який офіційно ніде не працює, діяв у змові з іншими особами й організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за гроші. Вартість "послуг" становила від 12 до 14 тисяч доларів, які мали надходити на його електронний гаманець після успішної оборудки.

Як покарають

У затриманого вилучили фіктивне посвідчення, телефони та автомобіль. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон, використанні підроблених документів та самовільному присвоєнні владних повноважень. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 900 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. На "понятих" склали адмінпротоколи. Їм загрожує штраф від 3 400 до 8 500, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Наразі слідчі встановлюють спільників та осіб, причетних до виготовлення підробленого документа.

нагадаємо, ми писали, що одесит виготовлялв для ухилянтів липові посвідчення СБУ. Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонник допомагав чоловікам тікати до Придністров'я.

Одеса кордон Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
