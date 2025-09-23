В Одесской области задержали псевдопрокурора за переправку уклонистов

Задержан псевдопрокурор в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

На границе Одесской области задержали мужчину, который прикрывался поддельным удостоверением прокурора. Он организовывал незаконную переправку военнообязанных за границу, выдавая их за понятых в вымышленном деле. За свои "услуги" он брал более 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

41-летний житель Болградского района на одном из КПП предъявил удостоверение прокурора областной прокуратуры. Двух пассажиров он назвал понятыми, которые якобы сопровождали его во время процессуальных действий. Правоохранители сразу заподозрили подделку.

Следователи выяснили, что мужчина, который официально нигде не работает, действовал в сговоре с другими лицами и организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста за деньги. Стоимость "услуг" составляла от 12 до 14 тысяч долларов, которые должны были поступать на его электронный кошелек после успешной сделки.

Как накажут

У задержанного изъяли фиктивное удостоверение, телефоны и автомобиль. Ему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через границу, использовании поддельных документов и самовольном присвоении властных полномочий. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 900 тысяч гривен. За содеянное ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. На "понятых" составили админпротоколы. Им грозит штраф от 3 400 до 8 500, или административный арест на срок до 15 суток. Сейчас следователи устанавливают сообщников и лиц, причастных к изготовлению поддельного документа.

напомним, мы писали, что одессит изготавливал для уклонистов липовые удостоверения СБУ. Также мы сообщали, что в Одесской области пограничник помогал мужчинам бежать в Приднестровье.