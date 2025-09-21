Приговор одесситу за подделку удостоверений СБУ

Мужчина в Одессе изготавливал фейковые удостоверения СБУ. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе суд наказал мужчину, который штамповал фейковые удостоверения СБУ, чтобы помогать мужчинам уклоняться от мобилизации. Суд признал одессита виновным за подделку и препятствование работе ВСУ в особый период.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Изготавливал удостоверения СБУ для уклонистов

Следствие установило, что в марте и апреле этого года одессит изготавливал "удостоверение сотрудника СБУ" по 700 долларов за штуку — 200 задаток и 500 после выдачи. Сначала он отдал один поддельный документ, а затем подготовил еще пять — для разных лиц. Встречи происходили в центре города, в частности в районе улицы Троицкой. Во время очередной передачи "ксив" его задержали сотрудники УСБУ в Одесской области.

В суде обвиняемый все признал. Объяснил, что работал на технике типографии, действовал сам и "согласился из-за долгов". Дополнительно перечислил 18 тысяч гривен на нужды ВСУ — это учли как смягчающее обстоятельство вместе с раскаянием и сотрудничеством со следствием.

Какое наказание за подделку документов

Суд квалифицировал действия по статьям препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и подделка и сбыт официальных документов. Мужчине назначили 5 лет лишения свободы, но освобожден от отбывания с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, в Тернопольской области судили мужчину, который находясь в СОЧ незаконно вырубил деревья и совершил кражу. Также военнослужащий из Одесской области, отец троих малолетних детей, дважды самовольно покидал воинскую часть во время службы.