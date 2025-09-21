Відео
Головна Одеса Одесит виготовляв посвідчення СБУ для ухилянтів — вирок

Одесит виготовляв посвідчення СБУ для ухилянтів — вирок

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 14:49
Вирок одеситу за підробку посвідчень СБУ
Чоловік в Одесі виготовляв фейкові посвідчення СБУ. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі суд покарав чоловіка, який штампував фейкові посвідчення СБУ, щоб допомагати чоловікам ухилятися від мобілізації. Суд визнав одесита винним за підробку та перешкоджання роботі ЗСУ в особливий період. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Виготовляв посвідчення СБУ для ухилянтів

Слідство встановило, що у березні та квітні цього року одесит виготовляв "посвідчення співробітника СБУ" по 700 доларів за штуку — 200  завдаток і 500 після видачі. Спершу він віддав один підроблений документ, а згодом підготував ще п’ять — для різних осіб. Зустрічі відбувалися в центрі міста, зокрема в районі вулиці Троїцької. Під час чергової передачі "ксив" його затримали працівники УСБУ в Одеській області.

У суді обвинувачений усе визнав. Пояснив, що працював на техніці типографії, діяв сам і "погодився через борги". Додатково перерахував 18 тисяч гривень на потреби ЗСУ — це врахували як пом’якшувальну обставину разом із каяттям та співпрацею зі слідством.

Яке покарання за підробку документів

Суд кваліфікував дії за статтями перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та підроблення та збут офіційних документів. Чоловіку призначили 5 років позбавлення волі, але звільнено від відбування з випробувальним строком на 3 роки. 

Нагадаємо, у Тернопільській області судили чоловіка, який перебуваючи у СЗЧ незаконно вирубав дерева та здійснив крадіжку. Також військовослужбовець з Одещини, батько трьох малолітніх дітей, двічі самовільно залишав військову частину під час служби.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
