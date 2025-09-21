Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Багатодітний одесит двічі втік з військової частини — як покарали

Багатодітний одесит двічі втік з військової частини — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 01:34
Суд засудив солдата з Одещини за втечу з частини
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одещини, батько трьох малолітніх дітей, двічі самовільно залишав військову частину під час служби. Чоловіка притягнули до відповідальності, і тепер він проведе кілька років за ґратами.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий двічі вчинив СЗЧ

Відомо, що уродженець села Світловодське Одеської області, солдат інженерно-саперного батальйону, повернувшись із відрядження в Німеччину, не прибув до своєї військової частини. З 2 по 17 листопада 2023 року він ухилявся від служби, проводячи час "на власний розсуд".

Другий випадок стався вже 20 грудня того ж року. Військовий знову залишив частину без дозволу й переховувався до середини січня 2025-го.

Яке покарання за СЗЧ

Суд визнав його винним за ч.5 ст.407 КК України — самовільне залишення частини в умовах воєнного стану. Обвинувачений повністю визнав провину, пояснивши, що втомився від служби. Суд врахував, що чоловік має трьох малолітніх дітей і міг просити про законне звільнення, але замість цього пішов у дезертирство. Як наслідок, йому призначили 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігові військовослужбовець відмовився виконувати обов’язки у територіальному центрі комплектування. Також у Рівному апеляційний суд змінив покарання для чоловіка, який раніше отримав умовний термін за ухилення від мобілізації через релігійні переконання.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація СЗЧ судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
