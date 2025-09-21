Суд осудил солдата из Одесской области за побег из части

Многодетный одессит дважды сбежал из воинской части — наказание
Военнослужащий из Одесской области, отец троих малолетних детей, дважды самовольно покидал воинскую часть во время службы. Мужчину привлекли к ответственности, и теперь он проведет несколько лет за решеткой.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный дважды совершил СЗЧ
Известно, что уроженец села Светловодское Одесской области, солдат инженерно-саперного батальона, вернувшись из командировки в Германию, не прибыл в свою воинскую часть. Со 2 по 17 ноября 2023 года он уклонялся от службы, проводя время "по собственному усмотрению".
Второй случай произошел уже 20 декабря того же года. Военный снова покинул часть без разрешения и скрывался до середины января 2025-го.
Какое наказание за СЗЧ
Суд признал его виновным по ч.5 ст.407 УК Украины — самовольное оставление части в условиях военного положения. Обвиняемый полностью признал вину, объяснив, что устал от службы. Суд учел, что мужчина имеет трех малолетних детей и мог просить о законном увольнении, но вместо этого пошел в дезертирство. Как следствие, ему назначили 5 лет лишения свободы.
