Суд осудил солдата из Одесской области за побег из части

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одесской области, отец троих малолетних детей, дважды самовольно покидал воинскую часть во время службы. Мужчину привлекли к ответственности, и теперь он проведет несколько лет за решеткой.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный дважды совершил СЗЧ

Известно, что уроженец села Светловодское Одесской области, солдат инженерно-саперного батальона, вернувшись из командировки в Германию, не прибыл в свою воинскую часть. Со 2 по 17 ноября 2023 года он уклонялся от службы, проводя время "по собственному усмотрению".

Второй случай произошел уже 20 декабря того же года. Военный снова покинул часть без разрешения и скрывался до середины января 2025-го.

Какое наказание за СЗЧ

Суд признал его виновным по ч.5 ст.407 УК Украины — самовольное оставление части в условиях военного положения. Обвиняемый полностью признал вину, объяснив, что устал от службы. Суд учел, что мужчина имеет трех малолетних детей и мог просить о законном увольнении, но вместо этого пошел в дезертирство. Как следствие, ему назначили 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Чернигове военнослужащий отказался выполнять обязанности в территориальном центре комплектования. Также в Ровно апелляционный суд изменил наказание для мужчины, который ранее получил условный срок за уклонение от мобилизации из-за религиозных убеждений.