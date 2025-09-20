Видео
Покупал и хранил психотропы — в Одессе наказали военного

Покупал и хранил психотропы — в Одессе наказали военного

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 01:36
В Одессе военного оштрафовали за хранение наркотиков
Молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: naftogaz.com

В парке "Дюковский сад" в Одессе задержали военнослужащего, который забрал "закладку". Мужчина полностью признал вину. Суд учёл все детали и вынес решение.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Одессе военнослужащий контрактной службы в звании младшего сержанта нашел в парке "Дюковский сад" пакетик с психотропным веществом PVP. Он хранил его при себе, когда полицейские остановили и провели обыск. Порошок весом 0,347 г экспертиза признала особо опасным.

Как наказали

В ходе расследования мужчина признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Суд учел, что он ранее не имел проблем с законом и искренне раскаялся. В результате Приморский районный суд Одессы назначил военнослужащему штраф в размере 17 тысяч гривен. Также он должен компенсировать государству почти 4,8 тысячи гривен за проведенную экспертизу. Изъятое вещество решили уничтожить.

Напомним, мы писали, что жительницу Луганской области наказали за сотрудничество с оккупантами. Также мы сообщали, что в Одесской области осудили военного, который издевался над женой.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
