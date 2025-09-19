Военного из Одесской области осудили за домашнее насилие

Судья с молотком. Фото иллюстративное: Министерство образования и науки.

Гранатометчик в течение нескольких месяцев неоднократно оскорблял и унижал свою жену. Мужчина признал вину. Суд Одесской области учел его службу, однако все равно вынес приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Уроженец Жашкова Черкасской области в течение нескольких месяцев систематически совершал психологическое насилие над женой. Он высказывался в ее адрес нецензурной бранью, оскорблял и унижал достоинство женщины. За эти действия мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, а впоследствии открыли уголовное производство.

Как наказали

В суде обвиняемый признал вину, объяснил, что сожалеет о содеянном, и пообещал изменить поведение. Потерпевшая также подала заявление с просьбой не наказывать мужчину строго. В конце концов Любашевский районный суд назначил военному два года ограничения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. В течение этого времени мужчина обязан появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

