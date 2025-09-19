Військового з Одещини засудили за домашнє насильство

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: Міністерство освіти і науки.

Гранатометник впродовж кількох місяців неодноразово ображав і принижував свою дружину. Чоловік визнав провину. Суд Одещини врахував його службу, однак все одно виніс вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Уродженець Жашкова, що на Черкащині протягом кількох місяців систематично вчиняв психологічне насильство над дружиною. Він висловлювався на її адресу нецензурною лайкою, ображав та принижував гідність жінки. За ці дії чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, а згодом відкрили кримінальне провадження.

Як покарали

У суді обвинувачений визнав провину, пояснив, що шкодує про скоєне, і пообіцяв змінити поведінку. Потерпіла також подала заяву з проханням не карати чоловіка суворо. Зрештою Любашівський районний суд призначив військовому два роки обмеження волі, але звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Протягом цього часу чоловік зобов’язаний з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі судили військового, який вкрав телефон. Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть чиновника міськради, який вимагав хабарі.