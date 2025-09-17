Відео
Головна Одеса В Одесі військовий вкрав телефон — як покарав суд

В Одесі військовий вкрав телефон — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 01:36
Суд в Одесі покарав військового за крадіжку телефону під час війни
Молоток судді. Фото ілюстративне: depositphotos

У центрі Одеси п'яний військовий викрав мобільний телефон у підлітка просто в закладі харчування. Суд визнав його винним у крадіжці в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

В Одесі військовослужбовець викрав телефон у 16-річної дівчини. Інцидент стався у закладі "Перша пекарня" на площі Старосінній. Чоловік непомітно забрав зі стійки заряджений телефон Redmi Note 12S і залишив заклад, завдавши потерпілій збитків на понад 4 тисячі гривень.

Як покарали

У суді військовий повністю визнав свою провину та розкаявся. Суд кваліфікував його дії, як крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За законом за такий злочин передбачено до восьми років ув’язнення. Феміда призначила п’ять років позбавлення волі, проте врахувала щире каяття та співпрацю зі слідством.

Військового звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на два роки. Якщо за цей час він не вчинить нового злочину та виконуватиме умови пробації, то відбудеться без реального ув’язнення.

Нагадаємо, ми писали, що у Києві судили агента РФ, який передавав координатами української ППО. Також ми повідомляли, що прокуратура вимагає довічне вбивці підлітка на фунікулері.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
