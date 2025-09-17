Суд в Одессе наказал военного за кражу телефона во время войны

Молоток судьи. Фото иллюстративное: depositphotos

В центре Одессы пьяный военный похитил мобильный телефон у подростка прямо в заведении питания. Суд признал его виновным в краже в условиях военного положения. Ему назначили наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Одессе военнослужащий похитил телефон у 16-летней девушки. Инцидент произошел в заведении "Первая пекарня" на площади Старосенной. Мужчина незаметно забрал со стойки заряженный телефон Redmi Note 12S и покинул заведение, нанеся потерпевшей ущерб более чем на 4 тысячи гривен.

Как наказали

В суде военный полностью признал свою вину и раскаялся. Суд квалифицировал его действия, как кражу, совершенную в условиях военного положения. По закону за такое преступление предусмотрено до восьми лет заключения. Фемида назначила пять лет лишения свободы, однако учла искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием.

Военного освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Если за это время он не совершит нового преступления и будет выполнять условия пробации, то состоится без реального заключения.

