В Одесі військового оштрафували за зберігання наркотиків

У парку "Дюковський сад" в Одесі затримали військовослужбовця, який забрав "закладку". Чоловік визнав повністю провину. Суд врахував усі деталі та виніс рішення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

В Одесі військовослужбовець контрактної служби у званні молодшого сержанта знайшов у парку "Дюківський сад" пакетик із психотропною речовиною PVP. Він зберігав його при собі, коли поліцейські зупинили та провели обшук. Порошок вагою 0,347 г експертиза визнала особливо небезпечним.

Як покарали

Під час розслідування чоловік визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Суд врахував, що він раніше не мав проблем із законом і щиро розкаявся. У результаті Приморський районний суд Одеси призначив військовослужбовцю штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також він має компенсувати державі майже 4,8 тисячі гривень за проведену експертизу. Вилучену речовину вирішили знищити.

