Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Купував та зберігав психотропи — в Одесі покарали військового

Купував та зберігав психотропи — в Одесі покарали військового

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 01:36
В Одесі військового оштрафували за зберігання наркотиків
Молоток судді на столі. Фото ілюстративне: naftogaz.com

У парку "Дюковський сад" в Одесі затримали військовослужбовця, який забрав "закладку". Чоловік визнав повністю провину. Суд врахував усі деталі та виніс рішення. 

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

В Одесі військовослужбовець контрактної служби у званні молодшого сержанта знайшов у парку "Дюківський сад" пакетик із психотропною речовиною PVP. Він зберігав його при собі, коли поліцейські зупинили та провели обшук. Порошок вагою 0,347 г експертиза визнала особливо небезпечним.

Як покарали

Під час розслідування чоловік визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Суд врахував, що він раніше не мав проблем із законом і щиро розкаявся. У результаті Приморський районний суд Одеси призначив військовослужбовцю штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також він має компенсувати державі майже 4,8 тисячі гривень за проведену експертизу. Вилучену речовину вирішили знищити.

Нагадаємо, ми писали, що жительку Луганської області покарали за співпрацю з окупантами. Також ми повідомляли, що на Одещині засудили військового, який знущався над дружиною.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси покарання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації