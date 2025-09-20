Відео
Репостив серп та молот — на Одещині покарали чоловіка

Репостив серп та молот — на Одещині покарали чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 15:20
Вирок на Одещині за радянську символіку в соцмережі
Руки в кайданках. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині чоловіка засудили за поширення радянської символіки в соцмережі. Він ставив вподобайки та репостив зображення з серпом і молотом та портретами вождів. У суді визнав провину й пояснив, що "не знав про кримінальну відповідальність". 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Чоловік репостив радянську символіку в соцмережах

Слідство встановило, що мешканець села Дачне неодноразово публічно поширював у "Одноклассниках" зображення з комуністичною символікою. Пости фіксувалися з 2019-го по 2023 рік — від герба СРСР і поєднання серпа та молота до цитат під фото радянських керівників. Усе це заборонено законом про засудження тоталітарних режимів.

У суді чоловік визнав провину, розповів, що публікації видалив і шкодує про вчинене. Його раніше не судили, має родину і роботу — це врахували як пом’якшувальні обставини. Водночас суд підкреслив: навіть "лайк" чи репост з такою символікою є публічним використанням і тягне відповідальність.

Яке покарання за поширення забороненої символіки

Чоловіку призначили 5 років позбавлення волі, пізніше його замінили на 2 роки випробувального терміну. На цей час він має реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу. Смартфон Redmi, з якого робилися пости, конфіскували у дохід держави. Також з нього стягнули 14 842,80 грн витрат за експертизу.

Нагадаємо, суд засудив до 15 років позбавлення мешканця Сум за те, що він поширював інформацію про розташування електропідстанцій та інші об'єкти інфраструктури. Також ми писали, що мешканець Донецька добровільно приєднався до незаконних збройних формувань РФ та брав участь у бойових діях проти ЗСУ.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси російська символіка судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
