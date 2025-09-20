Приговор в Одесской области за советскую символику в соцсети

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчину осудили за распространение советской символики в соцсети. Он ставил лайки и репостил изображения с серпом и молотом и портретами вождей. В суде признал вину и объяснил, что "не знал об уголовной ответственности".

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Мужчина репостил советскую символику в соцсетях

Следствие установило, что житель села Дачное неоднократно публично распространял в "Одноклассниках" изображения с коммунистической символикой. Посты фиксировались с 2019-го по 2023 год — от герба СССР и сочетания серпа и молота до цитат под фото советских руководителей. Все это запрещено законом об осуждении тоталитарных режимов.

В суде мужчина признал вину, рассказал, что публикации удалил и сожалеет о содеянном. Его ранее не судили, имеет семью и работу — это учли как смягчающие обстоятельства. В то же время суд подчеркнул: даже "лайк" или репост с такой символикой является публичным использованием и влечет ответственность.

Какое наказание за распространение запрещенной символики

Мужчине назначили 5 лет лишения свободы, позже его заменили на 2 года испытательного срока. В настоящее время он должен регистрироваться в органе пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения. Смартфон Redmi, с которого делались посты, конфисковали в доход государства. Также с него взыскали 14 842,80 грн расходов за экспертизу.

Напомним, суд приговорил к 15 годам лишения жителя Сум за то, что он распространял информацию о расположении электроподстанций и других объектов инфраструктуры. Также мы писали, что житель Донецка добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям РФ и участвовал в боевых действиях против ВСУ.