Взятка 4000 долларов за поступление в ДФТГ: в Одессе задержали солдата

Избежать мобилизации за 4 тыс. долл. — схема одесского военного
В Одессе военнослужащий за деньги обещал помочь мужчине стать членом добровольческого формирования территориальной общины. На самом деле это позволяло избежать реальной службы, оставаясь "на бумаге" военным.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
45-летний солдат требовал от военнообязанного 4000 долларов. За эти средства он обещал использовать свое "влияние" и оформить мужчину в добровольческое формирование территориальной общины. Злоумышленник уверял, что с удостоверением член ДФТГ будет считаться военнослужащим, но избежит мобилизации. Фигурант также предупреждал, что без денег "вопрос не решится" и возникнут трудности при оформлении. После передачи средств его задержали, а деньги изъяли.
Что грозит
Следователи сообщили мужчине о подозрении в злоупотреблении влиянием, соединенном с вымогательством. Ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере более 605 тысяч гривен. Сейчас следствие продолжается, правоохранители проверяют, могли ли быть причастны другие лица.
