Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Избежать мобилизации за 4 тыс. долл. — схема одесского военного

Избежать мобилизации за 4 тыс. долл. — схема одесского военного

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 11:19
Взятка 4000 долларов за поступление в ДФТГ: в Одессе задержали солдата
Задержанный в Одессе солдат. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе военнослужащий за деньги обещал помочь мужчине стать членом добровольческого формирования территориальной общины. На самом деле это позволяло избежать реальной службы, оставаясь "на бумаге" военным.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

45-летний солдат требовал от военнообязанного 4000 долларов. За эти средства он обещал использовать свое "влияние" и оформить мужчину в добровольческое формирование территориальной общины. Злоумышленник уверял, что с удостоверением член ДФТГ будет считаться военнослужащим, но избежит мобилизации. Фигурант также предупреждал, что без денег "вопрос не решится" и возникнут трудности при оформлении. После передачи средств его задержали, а деньги изъяли.

Что грозит

Следователи сообщили мужчине о подозрении в злоупотреблении влиянием, соединенном с вымогательством. Ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере более 605 тысяч гривен. Сейчас следствие продолжается, правоохранители проверяют, могли ли быть причастны другие лица.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали псевдопрокурора, который хотел вывезти мужчин из страны. Также мы сообщали, что пограничник помогал военнообязанным мужчинам сбежать в Приднестровье.

Одесса взятка Одесская область Криминал Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации