Будут судить экс-посадовицу из Одесской области за убытки почти миллион гривен

Задержанная экс-чиновница в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Бывшая чиновница Доброславского поселкового совета злоупотребляла служебным положением, из-за чего громада потеряла почти миллион гривен. За это ей грозит заключение в тюрьму. Сейчас она под домашним арестом.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

Следователи выяснили, что женщина, занимая должность начальницы одного из управлений поселкового совета, заключила устную договоренность с частным проектантом. Они согласовали изготовление документации для ремонта крыши детсада по заведомо завышенным ценам на материалы и работы. Несмотря на то, что в бюджете общины не было средств на такой ремонт, чиновница добилась выделения денег из резервного фонда, объясняя это последствиями непогоды. Закупка происходила без тендеров, договоров или использования электронной системы.

В результате заключенного с частной фирмой договора бюджету общины нанесли ущерб на 957 тысяч гривен. Это подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Как накажут

На время следствия суд отправил женщину под домашний арест. С должности ее уже уволили. Обвинительный акт направлен в суд, дело будет рассматривать Доброславская окружная прокуратура. Бывшей чиновнице грозит до шести лет лишения свободы, запрет занимать должности до трех лет и штраф.

О ком идет речь

Вероятно о Замочянчук Светлане Анастасиевне. Она работала в должности главного специалиста отдела образования в Доброславской общине.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе будут судить чиновника горсовета за взятку. Также мы писали, что в Одесской области задержали пограничника, который брал взятки за проезд по трассе Одесса-Рени.