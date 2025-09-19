Видео
На Одесчине чиновница зарабатывала на ремонте детсада — схема

На Одесчине чиновница зарабатывала на ремонте детсада — схема

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:59
Будут судить экс-посадовицу из Одесской области за убытки почти миллион гривен
Задержанная экс-чиновница в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Бывшая чиновница Доброславского поселкового совета злоупотребляла служебным положением, из-за чего громада потеряла почти миллион гривен. За это ей грозит заключение в тюрьму. Сейчас она под домашним арестом.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали схемы

Следователи выяснили, что женщина, занимая должность начальницы одного из управлений поселкового совета, заключила устную договоренность с частным проектантом. Они согласовали изготовление документации для ремонта крыши детсада по заведомо завышенным ценам на материалы и работы. Несмотря на то, что в бюджете общины не было средств на такой ремонт, чиновница добилась выделения денег из резервного фонда, объясняя это последствиями непогоды. Закупка происходила без тендеров, договоров или использования электронной системы.

В результате заключенного с частной фирмой договора бюджету общины нанесли ущерб на 957 тысяч гривен. Это подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Как накажут

На время следствия суд отправил женщину под домашний арест. С должности ее уже уволили. Обвинительный акт направлен в суд, дело будет рассматривать Доброславская окружная прокуратура. Бывшей чиновнице грозит до шести лет лишения свободы, запрет занимать должности до трех лет и штраф.

О ком идет речь

Вероятно о Замочянчук Светлане Анастасиевне. Она работала в должности главного специалиста отдела образования в Доброславской общине.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе будут судить чиновника горсовета за взятку. Также мы писали, что в Одесской области задержали пограничника, который брал взятки за проезд по трассе Одесса-Рени.

Одесса чиновники Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
