Главная Одесса На Одесчине пограничник брал взятки за проезд трассой Одесса-Рени

На Одесчине пограничник брал взятки за проезд трассой Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 14:57
Пограничник в Одесской области получил 2 года за взятки
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

В Одесской области пограничник требовал и получал деньги за незаконный пропуск военнообязанных через транзитный участок трассы Одесса-Рени. Суд признал мужчину виновным и отправил за решетку.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Пограничник требовал взятку за проезд транзитного участка

По данным следствия, в декабре 2024 года пограничник договорился с перевозчиком, что будет брать "тариф" — по 300 долларов за каждого военнообязанного, которого пропустит без проверки. Первую взятку в размере 600 долларов он получил 26 декабря за пропуск двух мужчин.

Второй эпизод произошел 9 января 2025 года. Тогда пограничник взял уже 1200 долларов за беспрепятственный проезд нескольких военнообязанных. После получения денег его задержали вблизи Маяков. Общая сумма неправомерной выгоды составила 1800 долларов США

Какое наказание за взятку

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Однако пограничника приговорили к двум годам лишения свободы с запретом занимать должности в ГПСУ в течение двух лет.

Напомним, военнослужащий в Одесской области изготовил водительские права дома на принтере и пытался предъявить его на блокпосте в селе Маяки. Также мы писали, что в Закарпатской области судили военного, который прислал изображения порнографического характера на Facebook страницу Госспецсвязи Украины.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
