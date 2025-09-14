Прикордонник на Одещині отримав 2 роки за хабарі

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: Національна поліція України

На Одещині прикордонник вимагав і отримував гроші за незаконний пропуск військовозобов’язаних через транзитну ділянку траси Одеса-Рені. Суд визнав чоловіка винним та відправив за ґрати.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Прикордонник вимагав хабар за проїзд транзитної ділянки

За даними слідства, у грудні 2024 року прикордонник домовився з перевізником, що братиме "тариф" — по 300 доларів за кожного військовозобов’язаного, якого пропустить без перевірки. Перший хабар у розмірі 600 доларів він отримав 26 грудня за пропуск двох чоловіків.

Другий епізод стався 9 січня 2025 року. Тоді прикордонник узяв уже 1200 доларів за безперешкодний проїзд кількох військовозобов’язаних. Після отримання грошей його затримали поблизу Маяків. Загальна сума неправомірної вигоди становила 1800 доларів США

Яке покарання за хабар

У суді обвинувачений визнав провину і розкаявся. Проте прикордонника засудили до двох років позбавлення волі із забороною обіймати посади в ДПСУ протягом двох років.

Нагадаємо, військовослужбовець на Одещині виготовив водійські права вдома на принтері й намагався пред’явити їх на блокпосту в селі Маяки. Також ми писали, що у Закарпатській області судили військового, який надіслав зображення порнографічного характеру на Facebook сторінку Держспецзв'язку України.