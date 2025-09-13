Відео
Україна
Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Одеситка обкрадала клієнтів Ощадбанку — яка схема

Одеситка обкрадала клієнтів Ощадбанку — яка схема

Дата публікації: 13 вересня 2025 15:56
Вирок одеситці за схему зі зміною фінансового номера в Ощадбанку
Руки в кайданках. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі суд визнав винною працівницю банку, яка допомогла аферистам виводити гроші клієнтів на чужі рахунки. Схему організували через онлайн-банкінг після підміни номера телефону

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Шахрайська схема в банку

За матеріалами справи, у серпні та грудні 2022 року старша контролерка-касирка одного з відділень держбанку АТ "Ощадбанк" в Одесі, на прохання спільника оформила зміну "фінансового номера" двох клієнтів. Це дозволило зловмисникам отримати SMS-коди, зайти в "Ощад 24/7" і переказати гроші на заздалегідь підготовлені картки.
У першому епізоді з рахунку клієнта зникло 167 504 грн, у другому — 102 750 грн. Для проштовхування заяв використовували внутрішній сервіс банку ServiceDesk, нібито від імені клієнтів, без їхньої присутності та ідентифікації.

Яке покарання за шахрайську схему

У суді обвинувачена визнала провину у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах. Суд врахував каяття й відсутність обтяжуючих чинників і, об’єднавши покарання за двома епізодами, призначив 3 роки 2 місяці ув’язнення з забороною обіймати касово-операційні посади в банках на 1 рік і 1 місяць. Згодом на жінку звільнили від відбування строку з іспитовим терміном 1 рік.

Нагадаємо, в Івано-Франківському СІЗО шахрай знайшов собі жертву та виманив з її родичів мільйон гривень, пообіцявши посаду у ЗСУ. Також ми писали, що у "ПриватБанк" розповіли, як посилити захист гаджетів, а також фінансових номерів, через які аферисти можуть дістатися до банківських акаунтів. 

Одеса Ощадбанк шахрайство Новини Одеси рахунки судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
