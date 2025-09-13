Приговор одесситке за схему со сменой финансового номера в Ощадбанке

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе суд признал виновной работницу банка, которая помогла аферистам выводить деньги клиентов на чужие счета. Схему организовали через онлайн-банкинг после подмены номера телефона.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Мошенническая схема в банке

По материалам дела, в августе и декабре 2022 года старший контролер-кассир одного из отделений госбанка АО "Ощадбанк" в Одессе, по просьбе сообщника оформила смену "финансового номера" двух клиентов. Это позволило злоумышленникам получить SMS-коды, зайти в "Ощад 24/7" и перевести деньги на заранее подготовленные карты.

В первом эпизоде со счета клиента исчезло 167 504 грн, во втором — 102 750 грн. Для проталкивания заявлений использовали внутренний сервис банка ServiceDesk, якобы от имени клиентов, без их присутствия и идентификации.

Какое наказание за мошенническую схему

В суде обвиняемая признала вину в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах. Суд учел раскаяние и отсутствие отягчающих факторов и, объединив наказание по двум эпизодам, назначил 3 года 2 месяца заключения с запретом занимать кассово-операционные должности в банках на 1 год и 1 месяц. Впоследствии женщину освободили от отбывания срока с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в Ивано-Франковском СИЗО мошенник нашел себе жертву и выманил у ее родственников миллион гривен, пообещав должность в ВСУ. Также мы писали, что в "ПриватБанк" рассказали, как усилить защиту гаджетов, а также финансовых номеров, через которые аферисты могут добраться до банковских аккаунтов.