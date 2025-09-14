Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині солдата судили за підроблені водійські права — вирок

На Одещині солдата судили за підроблені водійські права — вирок

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 01:32
Солдат з Одещини отримав вирок за підробку водійських прав
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одещини отримав вирок за фальшиве посвідчення водія. Він виготовив документ вдома на принтері й намагався пред’явити його на блокпосту в селі Маяки. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Військовий підробив документи

Слідство встановило, що на початку травня 2025 року солдат вирішив зробити собі права. Використав домашній комп’ютер, принтер і спеціальну пластикову заготовку. На картці він розмістив своє фото та особисті дані, зазначив нібито дату видачі й серію документа, підписав його від імені сервісного центру МВС. Насправді жодного медогляду та іспитів він не проходив.

9 серпня 2025 року військовий зупинився на блокпосту в селі Маяки, де на вимогу поліцейського пред’явив підробку. Інспектор одразу помітив невідповідність документа офіційному зразку. Після перевірки з’ясувалося, що посвідчення водія не зареєстроване в системі МВС.

Яке покарання за підробку водійських прав

На суді обвинувачений визнав провину і пояснив, що зробив документ для особистого користування. Суд врахував його щире каяття та призначив чоловікові штраф у розмірі 5100 гривень. Також із нього стягнуть ще понад 3,5 тисячі гривень за проведену експертизу підробленого документа.

Нагадаємо, в Одесі суд виніс вирок чоловікові, який жорстоко вбив товариша, пограбував працівницю ломбарду та викрав велосипед. Крім цього, суд визнав винною працівницю банку, яка допомогла аферистам виводити гроші клієнтів на чужі рахунки

Одеса Одеська область військові Новини Одеси підробки судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації