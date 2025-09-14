Солдат з Одещини отримав вирок за підробку водійських прав

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одещини отримав вирок за фальшиве посвідчення водія. Він виготовив документ вдома на принтері й намагався пред’явити його на блокпосту в селі Маяки.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий підробив документи

Слідство встановило, що на початку травня 2025 року солдат вирішив зробити собі права. Використав домашній комп’ютер, принтер і спеціальну пластикову заготовку. На картці він розмістив своє фото та особисті дані, зазначив нібито дату видачі й серію документа, підписав його від імені сервісного центру МВС. Насправді жодного медогляду та іспитів він не проходив.

9 серпня 2025 року військовий зупинився на блокпосту в селі Маяки, де на вимогу поліцейського пред’явив підробку. Інспектор одразу помітив невідповідність документа офіційному зразку. Після перевірки з’ясувалося, що посвідчення водія не зареєстроване в системі МВС.

Яке покарання за підробку водійських прав

На суді обвинувачений визнав провину і пояснив, що зробив документ для особистого користування. Суд врахував його щире каяття та призначив чоловікові штраф у розмірі 5100 гривень. Також із нього стягнуть ще понад 3,5 тисячі гривень за проведену експертизу підробленого документа.

