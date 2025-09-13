Відео
Одесит убив товариша і пограбував ломбард — як покарали

Одесит убив товариша і пограбував ломбард — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 10:10
Вирок одеситу за вбивство, пограбування і крадіжку
Одесит отримав вирок за вбивство та пограбування. Фото:

В Одесі суд виніс вирок 37-річному чоловікові, який жорстоко вбив товариша, пограбував працівницю ломбарду та викрав велосипед. За три злочини його посадили до в'язниці та конфіскували майно.

Про це у суботу, 13 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

Одесит убив товариша

Одесит убив товариша

За даними поліції, на початку лютого біля багатоповерхівки на вулиці Героїв Крут знайшли тіло 43-річного одесита з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці менш ніж за пів години з’ясували, що його вбив товариш — раніше двічі судимий 37-річний чоловік.

Під час розпивання алкоголю між ними спалахнув конфлікт. Молодший звинуватив старшого у крадіжці гаманця й жорстоко побив його: спершу пляшкою, а потім руками та ногами. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стала травма шиї зі зруйнованою під’язиковою кісткою.

Слідство також встановило, що напередодні вбивства фігурант пограбував ломбард на проспекті Небесної Сотні. Вдень він відволік працівницю і викрав з вітрини золоті прикраси майже на 100 тисяч гривень, які швидко продав випадковому перехожому за безцінь.

А ще раніше, наприкінці минулого року, зловмисник викрав велосипед біля магазину на вулиці Дитячій. Транспорт він віддав дружині, а вона продала його. 

Яке покарання за вбивство та пограбування

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві, грабежі та крадіжці, вчинених повторно і під час воєнного стану. Обвинуваченому винесли вирок — дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі завершили слідство щодо гучного вбивства активіста Дем’яна Ганула. Також ми писали, що в Одесі студент морського коледжу у стані афекту завдав смертельних ударів ножем своєму батькові.

Одеса вбивство крадіжка пограбування Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
