В Одесі студент отримав умовний термін за вбивство батька

Молоток судді. Фото ілюстративне: shutterstock

В Одесі студент морського коледжу у стані афекту завдав смертельних ударів ножем своєму батькові. Хлопець пояснив, що причиною стало насильство в сім'ї. Суд врахував обставини та виніс вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У приватному будинку на вулиці Дорожній в Одесі між 18-річним студентом та його батьком виник черговий конфлікт. За матеріалами справи, чоловік втратив роботу та, побоюючись мобілізації, увесь час перебував в домівці. Він зловживав алкоголем, систематично знущався з родини і вдавався до насильства. Під час сварки батько схопив матір хлопця за волосся та погрожував ножем. Син, злякавшись за її життя, вихопив ніж і завдав кілька ударів. Від отриманих поранень чоловік помер від гострої крововтрати. Сталося це вночі 1 червня цього року.

Як покарали

Обвинувачений визнав провину і розповів у суді, що довгий час терпів приниження, образи та побої. Психологи підтвердили, що в момент злочину він перебував у стані сильного душевного хвилювання.

Суд засудив юнака до 4 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном півтора року. Частину застави, а саме 50 тисяч гривень, за рішенням суду передали на потреби Збройних сил України. Решту застави повернули матері хлопця.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі засудили чоловіка, який вбив підлітка. Також ми повідомляли, що суд обрав запобіжний захід жінці, яка вбила власну дитину.