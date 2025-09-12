В Одессе студент получил условный срок за убийство отца

Молоток судьи. Фото иллюстративное: shutterstock

В Одессе студент морского колледжа в состоянии аффекта нанес смертельные удары ножом своему отцу. Парень объяснил, что причиной стало насилие в семье. Суд учел обстоятельства и вынес приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В частном доме на улице Дорожной в Одессе между 18-летним студентом и его отцом возник очередной конфликт. По материалам дела, мужчина потерял работу и, опасаясь мобилизации, все время находился в доме. Он злоупотреблял алкоголем, систематически издевался над семьей и прибегал к насилию. Во время ссоры отец схватил мать парня за волосы и угрожал ножом. Сын, испугавшись за ее жизнь, выхватил нож и нанес несколько ударов. От полученных ранений мужчина скончался от острой кровопотери. Произошло это ночью 1 июня этого года.

Как наказали

Обвиняемый признал вину и рассказал в суде, что долгое время терпел унижения, оскорбления и побои. Психологи подтвердили, что в момент преступления он находился в состоянии сильного душевного волнения.

Суд приговорил юношу к 4 годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком полтора года. Часть залога, а именно 50 тысяч гривен, по решению суда передали на нужды Вооруженных сил Украины. Остальной залог вернули матери парня.

