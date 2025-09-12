Відео
Головна Одеса Вбивство Ганула в Одесі — обвинуваченому пред'явлено три статті

Вбивство Ганула в Одесі — обвинуваченому пред'явлено три статті

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 17:43
Вбивство активіста в Одесі: справу передали до суду
Підозрюваний у вбивстві активіста. Фото: Національна поліція України

В Одесі завершили слідство щодо гучного вбивства активіста Дем’яна Ганула. Підозрюваному висунули обвинувачення за трьома статтями. Справу передали до суду.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Читайте також:

Деталі слідства

В центрі Одеси сталося зухвале вбивство активіста Дем’яна Ганула. Чоловіка застрелили серед білого дня, він помер від двох вогнепальних поранень у голову та тулуб. Зловмисник намагався втекти, але його затримали вже за п’ять годин після злочину. Сталося це 14 березня цього року.

Слідчі встановили, що 46-річний військовослужбовець із Київщини діяв на замовлення. Для підготовки він взяв відпустку, орендував у місті дві квартири, незаконно придбав зброю, боєприпаси та гранати. Виконати завдання вчасно він не зміг і до військової частини не повернувся.

Одеса
Слідчі дії на місці вбивства активіста. Фото: Головне управління Нацполіції України

Яке покарання

Фігуранту висунули обвинувачення за трьома статтями: умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, незаконне зберігання зброї та самовільне залишення служби в умовах воєнного стану. Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Обвинувальний акт уже передали до суду. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі засудили чоловіка за вбивство юнака. Також ми повідомляли, в Одесі студент коледжу вбив батька.

Одеса вбивство Одеська область активісти Новини Одеси вбивця
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
