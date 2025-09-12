Убийство активиста в Одессе: дело передали в суд

Подозреваемый в убийстве активиста. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе завершили следствие по громкому убийству активиста Демьяна Ганула. Подозреваемому предъявили обвинение по трем статьям. Дело передали в суд.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Реклама

Читайте также:

Детали следствия

В центре Одессы произошло дерзкое убийство активиста Демьяна Ганула. Мужчину застрелили средь бела дня, он умер от двух огнестрельных ранений в голову и туловище. Злоумышленник пытался скрыться, но его задержали уже через пять часов после преступления. Произошло это 14 марта этого года.

Следователи установили, что 46-летний военнослужащий из Киевской области действовал по заказу. Для подготовки он взял отпуск, арендовал в городе две квартиры, незаконно приобрел оружие, боеприпасы и гранаты. Выполнить задание вовремя он не смог и в воинскую часть не вернулся.

Следственные действия на месте убийства активиста. Фото: Главное управление Нацполиции Украины

Какое наказание

Фигуранту предъявили обвинение по трем статьям: умышленное убийство на заказ из корыстных побуждений, незаконное хранение оружия и самовольное оставление службы в условиях военного положения. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Обвинительный акт уже передали в суд. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе осудили мужчину за убийство юноши. Также мы сообщали, в Одессе студент колледжа убил отца.