Одессит убил товарища и ограбил ломбард — как наказали

Одессит убил товарища и ограбил ломбард — как наказали

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 10:10
Приговор одесситу за убийство, ограбление и кражу
Одессит получил приговор за убийство и ограбление. Фото:

В Одессе суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который жестоко убил товарища, ограбил работницу ломбарда и похитил велосипед. За три преступления его посадили в тюрьму и конфисковали имущество.

Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Одессит убил товарища

По данным полиции, в начале февраля возле многоэтажки на улице Героев Крут нашли тело 43-летнего одессита с признаками насильственной смерти. Правоохранители менее чем за полчаса выяснили, что его убил товарищ — ранее дважды судимый 37-летний мужчина.

Во время распития алкоголя между ними вспыхнул конфликт. Младший обвинил старшего в краже кошелька и жестоко избил его: сначала бутылкой, а затем руками и ногами. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала травма шеи с разрушенной подъязычной костью.

Следствие также установило, что накануне убийства фигурант ограбил ломбард на проспекте Небесной Сотни. Днем он отвлек работницу и похитил с витрины золотые украшения почти на 100 тысяч гривен, которые быстро продал случайному прохожему за бесценок.

А еще раньше, в конце прошлого года, злоумышленник похитил велосипед возле магазина на улице Детской. Транспорт он отдал жене, а она продала его.

Какое наказание за убийство и ограбление

Суд признал мужчину виновным в убийстве, грабеже и краже, совершенных повторно и во время военного положения. Обвиняемому вынесли приговор — девять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе завершили следствие по громкому убийству активиста Демьяна Ганула. Также мы писали, что в Одессе студент морского колледжа в состоянии аффекта нанес смертельные удары ножом своему отцу.

Одесса убийство кража ограбление Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
