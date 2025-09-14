Видео
На Одесчине солдата судили за поддельные водительские права

На Одесчине солдата судили за поддельные водительские права

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 01:32
Солдат из Одесской области получил приговор за подделку водительских прав
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одесской области получил приговор за фальшивое водительское удостоверение. Он изготовил документ дома на принтере и пытался предъявить его на блокпосте в селе Маяки.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Военный подделал документы

Следствие установило, что в начале мая 2025 года солдат решил сделать себе права. Использовал домашний компьютер, принтер и специальную пластиковую заготовку. На карточке он разместил свое фото и личные данные, отметил якобы дату выдачи и серию документа, подписал его от имени сервисного центра МВД. На самом деле никакого медосмотра и экзаменов он не проходил.

9 августа 2025 года военный остановился на блокпосте в селе Маяки, где по требованию полицейского предъявил подделку. Инспектор сразу заметил несоответствие документа официальному образцу. После проверки выяснилось, что водительское удостоверение не зарегистрировано в системе МВД.

Какое наказание за подделку водительских прав

На суде обвиняемый признал вину и объяснил, что сделал документ для личного пользования. Суд учел его искреннее раскаяние и назначил мужчине штраф в размере 5100 гривен. Также с него взыщут еще более 3,5 тысячи гривен за проведенную экспертизу поддельного документа.

Напомним, в Одессе суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил товарища, ограбил работницу ломбарда и похитил велосипед. Кроме этого, суд признал виновной работницу банка, которая помогла аферистам выводить деньги клиентов на чужие счета.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы подделки судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
