Солдат из Одесской области получил приговор за подделку водительских прав

Военнослужащий из Одесской области получил приговор за фальшивое водительское удостоверение. Он изготовил документ дома на принтере и пытался предъявить его на блокпосте в селе Маяки.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный подделал документы

Следствие установило, что в начале мая 2025 года солдат решил сделать себе права. Использовал домашний компьютер, принтер и специальную пластиковую заготовку. На карточке он разместил свое фото и личные данные, отметил якобы дату выдачи и серию документа, подписал его от имени сервисного центра МВД. На самом деле никакого медосмотра и экзаменов он не проходил.

9 августа 2025 года военный остановился на блокпосте в селе Маяки, где по требованию полицейского предъявил подделку. Инспектор сразу заметил несоответствие документа официальному образцу. После проверки выяснилось, что водительское удостоверение не зарегистрировано в системе МВД.

Какое наказание за подделку водительских прав

На суде обвиняемый признал вину и объяснил, что сделал документ для личного пользования. Суд учел его искреннее раскаяние и назначил мужчине штраф в размере 5100 гривен. Также с него взыщут еще более 3,5 тысячи гривен за проведенную экспертизу поддельного документа.

