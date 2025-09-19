Відео
Головна Одеса На Одещині чиновниця заробляла на ремонті дитсадку — схема

На Одещині чиновниця заробляла на ремонті дитсадку — схема

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 12:59
Судитимуть експосадовицю з Одещини за збитки майже мільйон гривень
Затримана ексчиновниця на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Колишня чиновниця Доброславської селищної ради зловживала службовим становищем, через що громада втратила майже мільйон гривень. За це їй загрожує ув’язнення. Нині вона під домашнім арештом.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

Слідчі з’ясували, що жінка, обіймаючи посаду начальниці одного з управлінь селищної ради, уклала усну домовленість із приватним проєктантом. Вони погодили виготовлення документації для ремонту даху дитсадка за завідомо завищеними цінами на матеріали та роботи. Попри те, що у бюджеті громади не було коштів на такий ремонт, посадовиця домоглася виділення грошей із резервного фонду, пояснюючи це наслідками негоди. Закупівля відбувалася без тендерів, договорів чи використання електронної системи.

У результаті укладеного з приватною фірмою договору бюджету громади завдали збитків на 957 тисяч гривень. Це підтвердила судова економічна експертиза.

Як покарають

На час слідства суд відправив жінку під домашній арешт. З посади її вже звільнили. Обвинувальний акт скеровано до суду, справу розглядатиме Доброславська окружна прокуратура. Колишній чиновниці загрожує до шести років позбавлення волі, заборона обіймати посади до трьох років та штраф.

Про кого йдеться

Ймовірно, про Замочянчук Світлану Анастасіївну. Вона працювала на посаді Головного спеціалісту відділу освіти у Доброславській громаді.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судитимуть чиновника міськради за хабар. Також ми писали, що на Одещині затримали прикордонника, який брав хабарі за проїзд трасою Одеса-Рені.

Одеса чиновники Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
