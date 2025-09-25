СБУ затримала медиків на Одещині за продаж довідок ухилянтам

Затриманий медик. Фото: Служба безпеки України

В Одеській області керівник та двоє членів місцевої експертної комісії за хабарі видавали підроблені довідки про інвалідність. Завдяки цьому військовозобов’язані могли уникнути мобілізації. Зловмисникам загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Липові довідки

На Одещині СБУ затримала керівництво так званої "оновленої МСЕК", яке торгувало фіктивними медичними висновками. Організатором схеми був місцевий керівник комісії, який залучив головного лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Вони брали з ухилянтів від 3 тисяч доларів і видавали документи про нібито тяжкі хвороби. На основі цих довідок призовникам незаконно призначали групу інвалідності.

Задокументовано, що у схеми було щонайменше 50 клієнтів. Правоохоронці затримали всіх трьох "на гарячому" під час отримання чергового хабаря.

Як покарають

Під час обшуків у них знайшли чорнові записи, особові справи призовників та смартфони з доказами. Фігурантам уже повідомлено про підозру у хабарництві та перешкоджанні роботі ЗСУ. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали 7 чоловіків, які намагалися втекти до Молдови. Також ми повідомляли, що прикордонник допомагав ухилянтам втекти до Придністров'я.