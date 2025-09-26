Наказание педофила в Одесской области: шесть лет за насилие над ребенком

Развращал детей — в Одесской области судят экс-работника школы
В Одесской области 72-летний мужчина заманил в гараж 7-летнюю девочку, которая пришла в гости к внукам. Там он совершил насильственные действия в отношении ребенка. За содеянное его посадили в тюрьму.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
Бывший работник спортивной школы воспользовался беспомощностью ребенка, который пришел в гости к его внукам. Пенсионер позвал ее в гараж, где совершил противоправные действия. Ребенок рассказал о случившемся родителям, а те — в полицию. Правоохранители собрали достаточно доказательств против мужчины и передали дело в суд.
Как накажут
Несмотря на то, что он не признал своей вины, суд рассмотрел материалы и признал его виновным в сексуальном насилии над девочкой, которой еще не было 14 лет. Мужчину приговорили к шести годам заключения. Ему также запретили работать с детьми или занимать любые должности, связанные с обучением и воспитанием. В суде его взяли под стражу. Приговор может быть обжалован в апелляции и вступит в силу, если жалоба не будет подана.
