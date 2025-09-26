Видео
Развращал детей — в Одесской области судят экс-работника школы

Развращал детей — в Одесской области судят экс-работника школы

Дата публикации 26 сентября 2025 13:14
Наказание педофила в Одесской области: шесть лет за насилие над ребенком
Правоохранитель сидит возле компьютера. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области 72-летний мужчина заманил в гараж 7-летнюю девочку, которая пришла в гости к внукам. Там он совершил насильственные действия в отношении ребенка. За содеянное его посадили в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Детали дела

Бывший работник спортивной школы воспользовался беспомощностью ребенка, который пришел в гости к его внукам. Пенсионер позвал ее в гараж, где совершил противоправные действия. Ребенок рассказал о случившемся родителям, а те — в полицию. Правоохранители собрали достаточно доказательств против мужчины и передали дело в суд.

Как накажут

Несмотря на то, что он не признал своей вины, суд рассмотрел материалы и признал его виновным в сексуальном насилии над девочкой, которой еще не было 14 лет. Мужчину приговорили к шести годам заключения. Ему также запретили работать с детьми или занимать любые должности, связанные с обучением и воспитанием. В суде его взяли под стражу. Приговор может быть обжалован в апелляции и вступит в силу, если жалоба не будет подана.

Напомним, мы писали, что в Одессе задержали женщину, которая шпионила для РФ. Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили контрабанду старинных монет.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
