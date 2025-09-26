Відео
Розбещував дітей — на Одещині судять експрацівника школи

Розбещував дітей — на Одещині судять експрацівника школи

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 13:14
Покарання педофіла на Одещині: шість років за насильство над дитиною
Правоохоронець сидить біля комп'ютера. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 72-річний чоловік заманив до гаража 7-річну дівчинку, яка прийшла в гості до онуків. Там він вчинив насильницькі дії відносно дитини. За скоєне його ув'язнили.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Деталі справи

Колишній працівник спортивної школи скористався безпорадністю дитини, яка прийшла в гості до його онуків. Пенсіонер покликав її до гаража, де вчинив протиправні дії. Дитина розповіла про те що сталося батькам, а ті — в поліцію. Правоохоронці зібрали достатньо доказів проти чоловіка і передали справу до суду.

Як покарають

Попри те, що він не визнав своєї вини, суд розглянув матеріали та визнав його винним у сексуальному насильстві над дівчинкою, якій ще не було 14 років. Чоловіка засудили до шести років ув’язнення. Йому також заборонили працювати з дітьми або обіймати будь-які посади, пов’язані з навчанням та вихованням. У суді його взяли під варту. Вирок може бути оскаржений в апеляції й набуде чинності, якщо скаргу не подадуть.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі затримали жінку, яка шпигувала для РФ. Також ми повідомляли, що на Одещині викрили контрабанду старовинних монет.

Одеса Одеська область розбещення педофіли Новини Одеси дитина насильство
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
