Покарання педофіла на Одещині: шість років за насильство над дитиною

На Одещині 72-річний чоловік заманив до гаража 7-річну дівчинку, яка прийшла в гості до онуків. Там він вчинив насильницькі дії відносно дитини. За скоєне його ув'язнили.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Колишній працівник спортивної школи скористався безпорадністю дитини, яка прийшла в гості до його онуків. Пенсіонер покликав її до гаража, де вчинив протиправні дії. Дитина розповіла про те що сталося батькам, а ті — в поліцію. Правоохоронці зібрали достатньо доказів проти чоловіка і передали справу до суду.

Як покарають

Попри те, що він не визнав своєї вини, суд розглянув матеріали та визнав його винним у сексуальному насильстві над дівчинкою, якій ще не було 14 років. Чоловіка засудили до шести років ув’язнення. Йому також заборонили працювати з дітьми або обіймати будь-які посади, пов’язані з навчанням та вихованням. У суді його взяли під варту. Вирок може бути оскаржений в апеляції й набуде чинності, якщо скаргу не подадуть.

