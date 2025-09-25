Відео
Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:58
Старовинні монети вилучили на кордоні в пункті пропуску «Орлівка»
Старовинна монета, яку намагалися вивезти з України. Фото: Державна прикордонна служба

В пункті пропуску "Орлівка" прикордонники разом із митниками виявили колекцію прихованих монет. Їх датують XVIII–XX століттями, серед них є рідкісні екземпляри з різних країн. Остаточну цінність визначать експерти.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Вивезення монет

На Одещині прикордонники Ізмаїльського загону зупинили 55-річного українця, який прямував автобусом до Болгарії. Під час огляду його багажу в пункті пропуску "Орлівка" знайшли 38 старовинних монет. За попередніми даними, колекція охоплює період з 1734 по 1942 рік. Серед найцікавіших знахідок — фінська монета "50 Pennie" 1915 року, монета Третього рейху "50 Reichspfennig" 1940 року та румунська "Regatul Romaniei" 1942 року.

Старовинні монети, які намагалися вивезти
Монети, які вилучили прикордонники. Фото: Державна прикордонна служба

Монети вилучили до рішення суду. Митники склали протокол за статтею 483 Митного кодексу України щодо спроби прихованого переміщення товарів через кордон. Чи мають ці монети культурну або історичну цінність, з’ясує експертиза.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали чоловіка, який намагався провезти контрабанду цигарок. Також ми писали, що іноземець намагався підкупити прикордонника, щоб потрапити до України.

Одеса контрабанда Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
