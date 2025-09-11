Прикордонники Рені вилучили авто з 1,4 тисячі пачок цигарок

Знайдені у сховку цигарки. Фото: Державна прикордонна служба

На кордоні з Румунією викрили спробу незаконного перевезення тютюнових виробів. Українець сховав понад майже півтори тисячі пачок цигарок у власному автомобілі.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби.

Сховок в авто

У пункті пропуску "Рені" на Одещині прикордонники спільно з митниками зупинили 47-річного громадянина України, який намагався вивезти цигарки до Румунії. Для перевезення тютюну чоловік обладнав спеціальні сховки у своєму "Reno Scenic". Пачки були ретельно приховані у багажнику, салоні та навіть у місці, де зберігалося запасне колесо.

Під час огляду авто правоохоронці виявили понад 1,4 тисячі пачок сигарет різних марок. На місці митники склали протокол про порушення, а транспортний засіб разом із контрабандою вилучили. Подальшу долю визначить суд.

