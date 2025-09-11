Видео
С Одесчины в Румынию — в авто нашли тайник с сигаретами

С Одесчины в Румынию — в авто нашли тайник с сигаретами

Дата публикации 11 сентября 2025 15:38
Пограничники Рени изъяли авто с 1,4 тысячи пачек сигарет
Найденные в тайнике сигареты. Фото: Государственная пограничная служба

На границе с Румынией разоблачили попытку незаконной перевозки табачных изделий. Украинец спрятал более почти полторы тысячи пачек сигарет в собственном автомобиле.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении государственной пограничной службы.

Читайте также:

Сховок в авто

В пункте пропуска "Рени" в Одесской области пограничники совместно с таможенниками остановили 47-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти сигареты в Румынию. Для перевозки табака мужчина оборудовал специальные тайники в своем "Reno Scenic". Пачки были тщательно скрыты в багажнике, салоне и даже в месте, где хранилось запасное колесо.

При осмотре авто правоохранители обнаружили более 1,4 тысячи пачек сигарет различных марок. На месте таможенники составили протокол о нарушении, а транспортное средство вместе с контрабандой изъяли. Дальнейшую судьбу определит суд.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области арестовали тысячи тонн сои, которую пытались незаконно вывезти. Также мы писали, в Молдове пограничник отправлял мужчин обратно в Украину.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
