Пограничники Рени изъяли авто с 1,4 тысячи пачек сигарет

Найденные в тайнике сигареты. Фото: Государственная пограничная служба

На границе с Румынией разоблачили попытку незаконной перевозки табачных изделий. Украинец спрятал более почти полторы тысячи пачек сигарет в собственном автомобиле.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении государственной пограничной службы.

Сховок в авто

В пункте пропуска "Рени" в Одесской области пограничники совместно с таможенниками остановили 47-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти сигареты в Румынию. Для перевозки табака мужчина оборудовал специальные тайники в своем "Reno Scenic". Пачки были тщательно скрыты в багажнике, салоне и даже в месте, где хранилось запасное колесо.

При осмотре авто правоохранители обнаружили более 1,4 тысячи пачек сигарет различных марок. На месте таможенники составили протокол о нарушении, а транспортное средство вместе с контрабандой изъяли. Дальнейшую судьбу определит суд.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области арестовали тысячи тонн сои, которую пытались незаконно вывезти. Также мы писали, в Молдове пограничник отправлял мужчин обратно в Украину.