Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Одесса Пограничники в Одесской области задержали партию старинных монет

Пограничники в Одесской области задержали партию старинных монет

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:58
Старинные монеты изъяли на границе в пункте пропуска "Орловка"
Старинная монета, которую пытались вывезти из Украины. Фото: Государственная пограничная служба

В пункте пропуска "Орловка" пограничники вместе с таможенниками обнаружили коллекцию скрытых монет. Их датируют XVIII-XX веками, среди них есть редкие экземпляры из разных стран. Окончательную ценность определят эксперты.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Читайте также:

Вывоз монет

В Одесской области пограничники Измаильского отряда остановили 55-летнего украинца, который направлялся автобусом в Болгарию. Во время осмотра его багажа в пункте пропуска "Орловка" нашли 38 старинных монет. По предварительным данным, коллекция охватывает период с 1734 по 1942 год. Среди самых интересных находок — финская монета "50 Pennie" 1915 года, монета Третьего рейха "50 Reichspfennig" 1940 года и румынская "Regatul Romaniei" 1942 года.

Старовинні монети, які намагалися вивезти
Монеты, которые изъяли пограничники. Фото: Государственная пограничная служба

Монеты изъяли до решения суда. Таможенники составили протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины относительно попытки скрытого перемещения товаров через границу. Имеют ли эти монеты культурную или историческую ценность, выяснит экспертиза.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали мужчину, который пытался провезти контрабанду сигарет. Также мы писали, что иностранец пытался подкупить пограничника, чтобы попасть в Украину.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
