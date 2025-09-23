Иностранец предлагал взятку пограничнику на границе с Молдовой

Паспорт и деньги иностранца. Фото: Государственная пограничная служба

На украинско-молдавской границе пограничники остановили иностранца, который пытался попасть в Украину с помощью взятки. Он не смог объяснить цель своего пребывания, а когда ему отказали во въезде, попытался "договориться" с инспектором. Его задержали.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Взятка за въезд

В пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" гражданин Азербайджана предложил пограничнику взятку в размере 400 долларов США. Таким образом он пытался беспрепятственно попасть на территорию Украины. Во время проверки документов иностранец не смог подтвердить цель своего пребывания.

Оказалось, что до этого он уже пытался пересечь границу в пунктах пропуска в Винницкой области и Буковине, но каждый раз получал отказ. Поняв, что ситуация повторяется, мужчина решил "решить вопрос" деньгами. Военнослужащий отказался от неправомерной выгоды и сразу зафиксировал попытку подкупа.

Что грозит

В отношении гражданина составили материалы и передали их в Национальную полицию. Ему грозит ответственность по статье 369 Уголовного кодекса Украины — предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Ему грозит наказание от штрафа до 4 лет заключения.

