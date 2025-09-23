Відео
Головна Одеса Підкуп прикордонника — іноземець хотів потрапити на Одещину

Підкуп прикордонника — іноземець хотів потрапити на Одещину

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:39
Іноземець пропонував хабар прикордоннику на кордоні з Молдовою
Паспорт та гроші іноземця. Фото: Державна прикордонна служба

На українсько-молдовському кордоні прикордонники зупинили іноземця, який намагався потрапити до України за допомогою хабаря. Він не зміг пояснити мету свого перебування, а коли йому відмовили у в’їзді, спробував "домовитися" з інспектором. Його затримали.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Хабар за в'їзд

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" громадянин Азербайджану запропонував прикордоннику хабар у розмірі 400 доларів США. Таким чином він намагався безперешкодно потрапити на територію України. Під час перевірки документів іноземець не зміг підтвердити мету свого перебування.

Виявилося, що до цього він уже намагався перетнути кордон у пунктах пропуску на Вінниччині та Буковині, але щоразу отримував відмову. Зрозумівши, що ситуація повторюється, чоловік вирішив "вирішити питання" грошима. Військовослужбовець відмовився від неправомірної вигоди та одразу зафіксував спробу підкупу.

Що загрожує

Стосовно громадянина склали матеріали й передали їх до Національної поліції. Йому загрожує відповідальність за статтею 369 Кримінального кодексу України — пропозиція чи надання неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує покарання від штрафу до 4 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали псевдопрокурора, який хотів вивезти чоловіків за кордон. Також ми повідомляли, що на українсько-польському кордоні виявили рекордну партію смартфонів iPhone.

Одеса кордон іноземець нелегали Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
