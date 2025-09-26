Відео
Головна Одеса Шлюб для виїзду за кордон — на Одещині розкрили схему

Шлюб для виїзду за кордон — на Одещині розкрили схему

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 16:27
Фіктивні шлюби на Одещині: ДБР викрило схему для військових
Затриманий на кордоні чоловік. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині жінка за гроші одружувалася з військовослужбовцями, щоб ті могли звільнитися зі служби та виїхати за кордон. Вона неодноразово укладала фіктивні шлюби й швидко розлучалася. Схема коштувала військовим по декілька тисяч доларів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Деталі махінації

На Одещині місцева жителька з інвалідністю ІІ групи організувала схему, за якою військовослужбовці одружувалися з нею, а потім звільнялися від служби як чоловіки особи з інвалідністю та виїжджали за кордон. Жінка кілька разів виходила заміж, після короткого "медового місяця" поверталася в Україну та подавала на розлучення.

Останнім клієнтом став інспектор прикордонної служби, який після весілля також оформив догляд за "дружиною" й покинув службу. Подружжя затримали під час спроби виїхати за кордон. За даними слідства, кожен такий фіктивний шлюб коштував 10 тисяч доларів.

Як покарають

Нині обом повідомлено про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині засудили експрацівника школи, який вчинив насилля проти дитини. Також ми повідомляли, що в Одесі затримали жінку, яка шпигувала для РФ.

Одеса шлюб афера Одеська область Новини Одеси воїни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
