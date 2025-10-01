Разоблачили чиновника, который разворовал топливо для ВСУ на Николаевщине

Задержанный чиновник в кабинете ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

На Николаевщине начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части разворовал более 650 тонн горючего. Схемы он проводил еще с 2020 года и не остановился даже после полномасштабного вторжения. Убытки для государства превышают миллионы гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали дела

Следствие установило, что чиновник систематически присваивал топливо, предназначенное для нужд армии. Часть подразделений он обеспечивал только "на бумаге", а для списания придумывал несуществующие меры. Чтобы замаскировать кражи, мужчина сообщил руководству о "недостаче" и инициировал служебное расследование. Он рассчитывал, что это позволит скрыть хищения. Однако аудит ГБР показал масштабное присвоение ресурсов. Государству нанесен ущерб на более 24 млн грн.

Как накажут

Чиновнику сообщено о подозрении по статьям о присвоении и потере военного имущества в крупных размерах. Суд взял его под стражу и отстранил от должности. ГБР устанавливает возможных сообщников и работает над возвращением убытков. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

