Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Николаевщине задержали чиновника за кражу горючего для ВСУ

На Николаевщине задержали чиновника за кражу горючего для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 13:34
Разоблачили чиновника, который разворовал топливо для ВСУ на Николаевщине
Задержанный чиновник в кабинете ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

На Николаевщине начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части разворовал более 650 тонн горючего. Схемы он проводил еще с 2020 года и не остановился даже после полномасштабного вторжения. Убытки для государства превышают миллионы гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Следствие установило, что чиновник систематически присваивал топливо, предназначенное для нужд армии. Часть подразделений он обеспечивал только "на бумаге", а для списания придумывал несуществующие меры. Чтобы замаскировать кражи, мужчина сообщил руководству о "недостаче" и инициировал служебное расследование. Он рассчитывал, что это позволит скрыть хищения. Однако аудит ГБР показал масштабное присвоение ресурсов. Государству нанесен ущерб на более 24 млн грн.

Как накажут

Чиновнику сообщено о подозрении по статьям о присвоении и потере военного имущества в крупных размерах. Суд взял его под стражу и отстранил от должности. ГБР устанавливает возможных сообщников и работает над возвращением убытков. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали, что в Одесской области судили военного, который ушел в СОЧ. Также мы сообщали, что чиновники Минобороны на несли ущерб государству на миллионы.

Одесса суд ГБР армия Одесская область Новости Одессы следствие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации