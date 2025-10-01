Викрили посадовця, який розікрав пальне для ЗСУ на Миколаївщині

Затриманий посадовець в кабінеті ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині начальник служби паливно-мастильних матеріалів військової частини розікрав понад 650 тонн пального. Схеми він провадив ще з 2020 року і не зупинився навіть після повномасштабного вторгнення. Збитки для держави перевищують мільйони гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі справи

Слідство встановило, що посадовець систематично привласнював пальне, призначене для потреб армії. Частину підрозділів він забезпечував лише "на папері", а для списання вигадував неіснуючі заходи. Щоб замаскувати крадіжки, чоловік повідомив керівництво про "недостачу" та ініціював службове розслідування. Він розраховував, що це дозволить приховати розкрадання. Однак аудит ДБР показав масштабне привласнення ресурсів. Державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

Як покарають

Посадовцю повідомлено про підозру за статтями про привласнення та втрату військового майна у великих розмірах. Суд взяв його під варту та відсторонив від посади. ДБР встановлює можливих спільників і працює над поверненням збитків. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

