Військовий з Одещини отримав 5 років ув’язнення за дезертирство

Солдат з Одещини, який раніше вже був судимий, без дозволу залишив частину в період воєнного стану та майже дев’ять місяців не виконував обов’язки. В суді чоловік визнав провину. Однак отримав вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Солдат, уродженець Одеської області, проходив службу за контрактом у військовій частині. Він без поважних причин та дозволу командування залишив розташування частини й не повертався туди 9 місяців. Його затримали співробітники Державного бюро розслідувань.

Як покарають

У суді військовий пояснив, що свідомо ухилявся від виконання обов’язків та розкаявся у вчиненому. Суд встановив, що під час воєнного стану такі дії є особливо небезпечними, адже підривають боєздатність армії. Також враховано, що раніше чоловік уже мав судимість за інші злочини, але був умовно-достроково звільнений для проходження військової служби.

Доброславський районний суд Одеської області призначив йому покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Остаточний строк визначили шляхом часткового приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком. До нього також зараховано час перебування під вартою після затримання.

