Военный на Одесчине ушел из части — как наказал суд

Военный на Одесчине ушел из части — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 01:36
Военный из Одесской области получил 5 лет заключения за дезертирство
Судейский молоток судейский молоток. Фото иллюстративное: Freepik

Солдат из Одесской области, который ранее уже был судим, без разрешения оставил часть в период военного положения и почти девять месяцев не выполнял обязанности. В суде мужчина признал вину. Однако получил приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Солдат, уроженец Одесской области, проходил службу по контракту в воинской части. Он без уважительных причин и разрешения командования покинул расположение части и не возвращался туда 9 месяцев. Его задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

Как накажут

В суде военный объяснил, что сознательно уклонялся от выполнения обязанностей и раскаялся в содеянном. Суд установил, что во время военного положения такие действия являются особо опасными, ведь подрывают боеспособность армии. Также учтено, что ранее мужчина уже имел судимость за другие преступления, но был условно-досрочно освобожден для прохождения военной службы.

Доброславский районный суд Одесской области назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Окончательный срок определили путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору. В него также зачислено время пребывания под стражей после задержания.

Напомним, мы писали, что депутат из Одесской области оправдывала действия россиян, ее накажут. Также мт сообщали, что в Ивано-Франковской области судили мужчину, который по требованию полиции отказался ехать в ТЦК.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
