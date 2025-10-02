СБУ затримала агентів РФ, які готували теракт в Одесі

Затримане подружжя агентів РФ. Фото: Служба безпеки України

В Одесі подружня пара працювала на спецслужби Росії. За завданням вони готували підрив українських військових. Зловмисників викрили під час підготовки вибухівки.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Деталі справи

Подружжя безробітних одеситів було завербоване росіянамм через телеграм-канал із пропозицією "легких заробітків". Вони отримали від окупантів координати схрону з вибухівкою та забрали звідти саморобний пристрій.

Агенти заздалегідь вивчали місця дислокації українських військових, позначали їх на мапах і звітували куратору. Після погодження у "Меморіалі 411-ї батареї" планували закласти вибухівку, однак їх вчасно зупинили. Затримання відбулося, коли вони прямували до місця майбутнього злочину.

Як покарають

Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами роботи на ворога. За даними слідства, їм оголосили підозру у підготовці теракту. Додатково розглядається стаття про державну зраду в умовах воєнного стану. Подружжя перебуває під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

