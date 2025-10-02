Відео
Головна Одеса Готували теракт в Одесі — СБУ затримало агентів РФ

Готували теракт в Одесі — СБУ затримало агентів РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:01
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракт в Одесі
Затримане подружжя агентів РФ. Фото: Служба безпеки України

В Одесі подружня пара працювала на спецслужби Росії. За завданням вони готували підрив українських військових. Зловмисників викрили під час підготовки вибухівки.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Читайте також:

Деталі справи

Подружжя безробітних одеситів було завербоване росіянамм через телеграм-канал із пропозицією "легких заробітків". Вони отримали від окупантів координати схрону з вибухівкою та забрали звідти саморобний пристрій.

Агенти заздалегідь вивчали місця дислокації українських військових, позначали їх на мапах і звітували куратору. Після погодження у "Меморіалі 411-ї батареї" планували закласти вибухівку, однак їх вчасно зупинили. Затримання відбулося, коли вони прямували до місця майбутнього злочину.

Як покарають

Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами роботи на ворога. За даними слідства, їм оголосили підозру у підготовці теракту. Додатково розглядається стаття про державну зраду в умовах воєнного стану. Подружжя перебуває під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили агентку РФ, яка збирала дані для окупантів. Також ми писали, що на Миколаївщині затримали чиновника, який крав пальне ЗСУ.

теракт Одеса вибух Одеська область Новини Одеси Росія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
