Главная Одесса На Одещине задержали диверсантов — какое у них было задание

На Одещине задержали диверсантов — какое у них было задание

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 16:11
Поджог объекта Укрзализныци в Одесской области - разоблачили диверсантов
Задержанный в Одесской области диверсант. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области двое парней устроили диверсию на объекте "Укрзализныци" по заказу российских спецслужб. За поджог релейного шкафа им пообещали денежное вознаграждение. Теперь фигурантам грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Правоохранители разоблачили двух жителей Березовского района, которые выполняли диверсионное задание от представителей российских спецслужб. 20-летний парень искал заработок в интернете и получил предложение за деньги поджигать релейные шкафы железной дороги. Он согласился и привлек к этому 18-летнего товарища. Молодые люди распределили роли: один должен был осуществлять поджог, другой — снимать все на телефон для отчета "куратору".

Поджог произошел на окраине одного из населенных пунктов Раздельнянского района. Злоумышленники облили релейный шкаф бензином и подожгли. Видео они отправили заказчику, но уже вскоре их действия разоблачили оперативники полиции и СБУ.

На Одещині затримали диверсантів
Парень, которого задержали за диверсию в Одесской области, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
На Одещині затримали диверсантів
Релейный шкаф, который подожгли. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Фигурантам сообщено о подозрении в покушении на диверсию, совершенную группой лиц во время военного положения (ч. 2 ст. 113 УК Украины). Оба взяты под стражу. За такие действия предусмотрено наказание — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали 15-летняя девушка поджигала авто за деньги. Также мы сообщали, что СБУ разоблачила супругов из Одессы, которые готовили теракт.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
