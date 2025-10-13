Поджог объекта Укрзализныци в Одесской области - разоблачили диверсантов

На Одещине задержали диверсантов — какое у них было задание
В Одесской области двое парней устроили диверсию на объекте "Укрзализныци" по заказу российских спецслужб. За поджог релейного шкафа им пообещали денежное вознаграждение. Теперь фигурантам грозит заключение в тюрьму.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
Правоохранители разоблачили двух жителей Березовского района, которые выполняли диверсионное задание от представителей российских спецслужб. 20-летний парень искал заработок в интернете и получил предложение за деньги поджигать релейные шкафы железной дороги. Он согласился и привлек к этому 18-летнего товарища. Молодые люди распределили роли: один должен был осуществлять поджог, другой — снимать все на телефон для отчета "куратору".
Поджог произошел на окраине одного из населенных пунктов Раздельнянского района. Злоумышленники облили релейный шкаф бензином и подожгли. Видео они отправили заказчику, но уже вскоре их действия разоблачили оперативники полиции и СБУ.
Как накажут
Фигурантам сообщено о подозрении в покушении на диверсию, совершенную группой лиц во время военного положения (ч. 2 ст. 113 УК Украины). Оба взяты под стражу. За такие действия предусмотрено наказание — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
